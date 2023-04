Si può fare di forza - Cruciverba

Si può fare è un film del 2008 diretto da Giulio Manfredonia, scritto dal regista con Fabio Bonifacci, autore anche del soggetto, ispirato alle storie vere delle cooperative sociali nate negli anni ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia, in particolare a quella della cooperativa "Noncello" di Pordenone.

Diritto

Atto giuridico – nel diritto, un particolare fatto giuridico il cui accadimento è voluto dall'uomo; in quanto fatto giuridico, costituisce la fattispecie di una norma. Nella prassi il termine viene inoltre utilizzato per denotare il documento che contiene un atto. Atto normativo – nel diritto, un particolare atto giuridico che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento. Atto amministrativo – nel diritto, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione Atto amministrativo generale

Persone

Atto I – vescovo di Firenze

Altro

Atto (simbolo a ) – in metrologia, un prefisso del sistema di unità SI ed esprime il fattore 10 -18 , cioè un miliardesimo di miliardesimo.

– nome proprio di persona Amazon Tall Tower Observatory – torre di ricerca situata nell'Amazzonia

