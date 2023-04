Si prende per il collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIARPA

Significato/Curiosita : Si prende per il collo Il collo, nel campo della logistica e trasporti, è una singola unità di carico (UdC) ovvero una distinta unità di confezionamento/imballaggio di uno o più articoli. La sciarpa è un accessorio di abbigliamento costituito essenzialmente da una fascia di tessuto di una certa larghezza, indossato intorno al collo o vicino alla testa, per coprirsi dal freddo, per eleganza o per motivi religiosi. Indossata a tracolla, una sciarpa con colori e/o scritte distintive funge anche da insegna di particolari cariche militari o civili (sciarpa di ufficiale, di sindaco, di mazziere di una banda, ecc.).. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

