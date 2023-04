Precede scooter - Cruciverba

Il Gran Premio d'Australia 2022 è stata la terza prova della stagione 2022 del campionato mondiale di Formula 1. La gara si è disputata domenica 10 aprile sul circuito di Albert Park a Melbourne ed è stata vinta dal monegasco Charles Leclerc su Ferrari, al quarto successo in carriera; Leclerc ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il messicano Sergio Pérez su Red Bull Racing-RBPT e il britannico George Russell su Mercedes.

Nissan Motor Co., Ltd. ( Nissan Jidosha) kabushiki gaisha) (commercializzata anche come Nissan Motor Corporation e spesso abbreviata Nissan), è una casa automobilistica multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Yokohama. L'azienda è presente sul mercato automobilistico con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Conosciuta sul mercato italiano soprattutto per i suoi fuoristrada, per la citycar Micra e per il crossover Qashqai, è la seconda casa automobilistica più grande dopo la Toyota. Fa parte del gruppo Renault ed è presieduta da Jean-Dominique Senard.