Il pitone ne Il libro della giungla - Cruciverba

Il libro della giungla (The Jungle Book) è una raccolta di storie, opera dello scrittore inglese Rudyard Kipling del 1894. La maggior parte dei personaggi sono animali come la tigre Shere Khan e l'orso Baloo, anche se un personaggio principale è il ragazzo o "cucciolo d'uomo" Mowgli, che viene allevato nella giungla dai lupi. Le storie sono ambientate in una giungla in India; un posto menzionato ripetutamente è "Seonee" (Seoni), nello stato centrale del Madhya Pradesh.

Kaa (pron. Caa) è un personaggio presente nei racconti de Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling. È un pitone delle rocce, multicentenario e sempre affamato, che agisce come consigliere di Mowgli. È Kaa infatti a salvare Mowgli dall'anarchico Bandar-log e a formulare lo stratagemma per difendere la giungla dai famelici dholes.