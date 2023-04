Piccolo alieno pieno di risorse amico di Topolino - Cruciverba

Questo è l'elenco delle storie incentrate sul personaggio Pikappa, pubblicate sul settimanale Topolino dal 2014, edito dalla The Walt Disney Company Italia e in seguito dalla Panini Comics.

Eta Beta (nome completo Luigi Salomone Calibano Sallustio Semiramide; in originale Eega Beeva) è un personaggio immaginario dei fumetti della Walt Disney. Venne ideato da Bill Walsh e Floyd Gottfredson nella striscia del 26 settembre 1947, inizio di una storia nota come Eta Beta l'uomo del 2000 (The man of tomorrow), pubblicata originariamente negli USA sulle strisce giornaliere per i quotidiani dal 22 settembre al 27 dicembre 1947; in Italia venne pubblicata sui primi 5 numeri di Topolino della Mondadori nel 1949 con il titolo di Topolino e l’uomo del 2000. È apparso come protagonista o comprimario in centinaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo.