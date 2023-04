Ha per capitale Juneau - Cruciverba

Juneau (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['duno]; in tlingit: Dzánti K'ihéeni Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['tsántì k'ì'hínì]; in russo: , Džuno; in inupiaq: Tisaantikii Hiinii) è la capitale dell'Alaska, negli Stati Uniti d'America. I confini della città coincidono con quelli del Borough di Juneau (in Alaska i ...

L'Alaska (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/a'laska/; in inglese , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'læsk/), italianizzata in Alasca (in aleutino Alax^sxax^; in inupiaq Alaaskaq; in alutiiq Alas'kaaq; in tlingit Anáaski; in russo: , traslitterato: Aljaska), è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America. Situato nella estremità nordoccidentale è un'exclave degli Stati Uniti d'America, essendo separato da qualsiasi altro stato degli USA. Confina a est con il Canada ed è bagnato a nord dal Mar Glaciale Artico e a sud dall'oceano Pacifico; a ovest lo stretto di Bering lo separa dalla Cukotka, nella regione storica della Siberia. Con 1717854 km² è lo Stato più grande degli Stati Uniti ma, visto il clima rigido, è scarsamente popolato: nel 2019 la popolazione dello Stato era di 731 545 abitanti; il dato lo rende il 47º stato per popolazione. Circa la metà di questi abitanti vive nell'area metropolitana di Anchorage, centro principale dello Stato. L'economia dell'Alaska è dominata dalle riserve di petrolio, gas naturale e dall'industria della pesca, risorse di cui dispone in abbondanza. Anche il turismo occupa una parte significativa dell'economia.