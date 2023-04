Paura patologica degli animali - Cruciverba

La paura è un'emozione primaria, intensamente spiacevole, che deriva dalla naturale avversione al rischio o alla minaccia, presente sia nel genere umano che nel genere animale. Umberto Galimberti, nel suo Dizionario di psicologia, così la definisce:

La zoofobia, o fobia animale, è la paura o l'avversione irrazionale verso gli animali (escluso l'uomo). La zoofobia è la reazione negativa generale sugli animali, ma di solito è divisa in molti sottogruppi, ciascuno dei quali appartiene a un tipo specifico di zoofobia non necessariamente pericolosa o fastidiosa per l'uomo. Sebbene la zoofobia nel suo insieme sia piuttosto rara, i tipi di paura sono comuni. Solitamente è originata da esperienze traumatiche che hanno a che vedere con gli animali o con particolari tipi di animali.