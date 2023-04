Pari nel suolo - Cruciverba

Il consumo di suolo, sebbene ad oggi non ne esista una definizione unica, "in generale può essere definito come quel processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici naturali o agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia molto difficile, se non impossibile, a causa della ...

Geografia

Ul – frazione di Oliveira de Azeméis (Portogallo)

Sigle

University Library – biblioteca universitaria di Cambridge.

– biblioteca universitaria di Cambridge. Underwriters Laboratories – organizzazione statunitense che testa e certifica la sicurezza di materiali e prodotti finiti

– organizzazione statunitense che testa e certifica la sicurezza di materiali e prodotti finiti Unia Lewicy – partito politico polacco

– partito politico polacco Universidade de Lisboa – università portoghese

– università portoghese University of Limerick – università irlandese

– università irlandese University of Limpopo – università sudafricana

Codici

UL – codice vettore IATA di SriLankan Airlines

UL – codice ISO 3166-2:IN di Uttaranchal (India)

Informatica

<ul>...</ul> – elemento HTML che crea un elenco puntato

Altro