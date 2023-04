Organizzazione per la Liberazione della Palestina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLP

Significato/Curiosita : Organizzazione per la Liberazione della Palestina L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP; in arabo: , Munaamat al-Tarir al-Filasiniyya) è un'organizzazione politica palestinese, considerata dalla Lega araba a partire dal 1974 la legittima "rappresentante del popolo palestinese". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

