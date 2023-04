Numero in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NR

Significato/Curiosita : Numero in breve Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi; titolo originale: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali del XX secolo. L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto ... Codici NR – codice vettore IATA di Pamir Air

nr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale

NR – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Nauru Informatica .nr – dominio di primo livello di Nauru Musica NR – Casa discografica italiana attiva per poco tempo negli anni sessanta Sport NR – nelle statistiche di vari sport, record nazionale (National record) Altro Nr. – abbreviazione di numero

NR – targa automobilistica di Neuwied (Germania)

NR – targa automobilistica di Nitra (Slovacchia)

NR – azienda italiana di abbigliamento sportivo

– azienda italiana di abbigliamento sportivo Honda NR – motocicletta della Honda

– motocicletta della Honda Non residente

NR – Acronimo di National Review, una rivista statunitense

5G NR ("New Radio") – tecnologia per le reti di telecomunicazioni 5G Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

