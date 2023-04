È notoriamente nera - Cruciverba

Lucio Sergio Catilina (in latino: Lucius Sergius Catilina, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['luk.s 'sr.g.s ka:.t.'li.n]; Roma, 108 a.C. – Pistoia, 62 a.C.) è stato un militare e senatore romano, per lo più noto per la congiura che porta il suo nome, un tentativo di sovvertire la Repubblica romana, e in particolare il potere oligarchico del Senato.

La pece è un liquido altamente viscoso di colore nero ricavato dalla distillazione di catrami (bitume, catrame di carbone o catrame di legno).