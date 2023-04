Non più fresche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più fresche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STANTIE

Significato/Curiosita : Non piu fresche Kinder è un marchio commerciale italiano, di proprietà dell'azienda italiana Ferrero S.p.A., che identifica una linea di prodotti dolciari, generalmente a base di cioccolato. Amore e Psiche stanti è un’opera di Antonio Canova conservata nel Museo del Louvre a Parigi. La scultura è alta 145 cm ed è in marmo bianco, è stata scolpita fra il 1796 e il 1800. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Non più fresche : fresche; L emblema della freschezza Privo della naturale freschezza II... nido che risuona di fresche vocine fresche di bucato È simbolo di freschezza Cerca altre Definizioni