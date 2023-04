I network del web come Snapchat e Instagram ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I network del web come Snapchat e Instagram ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOCIAL

Significato/Curiosita : I network del web come Snapchat e Instagram ing Un social network (dall'inglese social networking service o social networking site, lett. "servizio di rete sociale" o "sito di rete sociale") è, nel web 2.0, un servizio Internet per la gestione dei rapporti e delle reti sociali, tipicamente fruibile mediante browser o applicazioni mobili appoggiandosi sulla relativa piattaforma, che consente la comunicazione e condivisione per mezzi testuali e multimediali. I servizi di questo tipo, nati come comunità alla fine degli anni novanta e divenuti enormemente popolari nel decennio successivo, permettono agli utenti di creare un proprio profilo, organizzare una lista di contatti, pubblicare un proprio flusso di aggiornamenti e di accedere a quello altrui. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I network del web come Snapchat e Instagram ing : network; come; snapchat; instagram; Un social network cinese Diffuso social network cinese Social network di immagini e stories Un popolare social network Il network... di persone ing Azienda di scarpe anche nota come Onitsuka Tiger Animali come il macaco Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte Moralistico e patetico, come lo stile dell autore di Cuore Un insetto che salta come il grillo instagram in breve Gli estremi di instagram I network come instagram I media come Facebook e instagram Cerca altre Definizioni