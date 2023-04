Fu nemica di Roma - Cruciverba

Brenno il nemico di Roma è un film del 1963 diretto da Giacomo Gentilomo. Appartiene al genere storico romanzato e il cast comprende, tra gli altri, Massimo Serato, Tony Kendall, Gordon Mitchell e Nerio Bernardi.

Cartagine (in latino: Carthago o Karthago; in greco antico: ad, Karchedn; in arabo: , Karaj; in berbero: , Kartajen; in ebraico: , Kartago), nome derivante dal fenicio <QRT DŠT>, Qart-adašt, Città nuova, inteso come "Nuova Tiro" è stata un'antica città fenicia, una delle più importanti colonie puniche del Mediterraneo e, all'epoca del suo massimo splendore, capitale di un piccolo impero che includeva territori dell'attuale Spagna orientale, la Corsica e la Sardegna sud-occidentale, la parte occidentale della Sicilia e le coste della Libia.