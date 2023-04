Nel quadrato e nel cerchio - Cruciverba

La quadratura del cerchio, assieme al problema della trisezione dell'angolo e a quello della duplicazione del cubo, è un problema classico della matematica greca (più precisamente della geometria), il cui scopo è costruire un quadrato che abbia la stessa area di un dato cerchio, con uso esclusivo di riga e compasso.

Ro Laren è un personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek. Interpretata da Michelle Forbes e Megan Parlen, appare nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation, in un episodio di Star Trek: Picard e in alcuni romanzi del franchise. Ro Laren è il primo personaggio bajoriano di un certo rilievo che appare nell'universo di Star Trek. Secondo l'usanza bajoriana, Ro è l'equivalente terrestre del cognome, mentre Laren rappresenta il nome.