Nato in una repubblica bagnata dal Baltico - Cruciverba

Con il termine Paesi baltici, più raramente talvolta EstLaLia, Repubbliche baltiche oppure Stati baltici (in estone Balti riigid, in lettone Baltijas valstis, in lituano Baltijos valstybes, in russo ´) in senso lato, si fa riferimento alle tre repubbliche sulla costa orientale del mar Baltico, ovvero Estonia, Lettonia e Lituania.

L'Estonia (in lingua estone: Eesti), ufficialmente Repubblica d'Estonia (in lingua estone: Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, confinante a est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e a ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia. Inoltre le coste sono frastagliate e fronteggiate da circa 800 isole, tra cui quella di Hiiumaa e Saaremaa.