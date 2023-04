La moglie di Osiri - Cruciverba

Osiride (anche Usiride, Osiris o Osiri, in greco antico: s, ellenizzazione dell'originale egizio Asar o Asir) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, membro dell'Enneade e re mitico dell'antico Egitto. Inventore dell'agricoltura e della religione, si riteneva che avesse regnato come civilizzatore e benefattore dell'umanità. In una delle numerose versioni del suo mito, Osiride ...

Sigle

ISI – Imposta straordinaria sugli immobili, introdotta nell'ordinamento italiano dal Governo Amato I nel 1992 e poi sostituita dall'ICI (Imposta comunale sugli immobili)

ISI – Imposta straordinaria sugli immobili, attualmente in vigore nella Repubblica di San Marino

ISI – Ingegneria Sismica Italiana

ISI – Institute for Scientific Information

Inter-Services Intelligence – agenzia di spionaggio pakistana

ISI – Istituto per l'Interscambio Scientifico, centro di ricerca scientifica di Torino

ISI – Industrializzazione per sostituzione delle importazioni, politica economica

Servizi

ISI Web of Knowledge

Codici

ISI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isisford, Australia

Telecomunicazioni