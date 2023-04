Marco, il regista di Mery per sempre e Tre mogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marco, il regista di Mery per sempre e Tre mogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISI

Significato/Curiosita : Marco il regista di Mery per sempre e Tre mogli Marco Risi (Milano, 4 giugno 1951) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Fa parte della ItalianAttori. Dino Risi (Milano, 23 dicembre 1916 – Roma, 7 giugno 2008) è stato un regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana, insieme a Mario Monicelli e Luigi Comencini. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

