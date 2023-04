La Lili d una nota canzone - Cruciverba

Rocco Tanica, pseudonimo di Sergio Conforti (Milano, 13 febbraio 1964), è un tastierista, compositore, comico e autore televisivo italiano.

Lili Marleen (a volte citata come Lili Marlene) è una celebre canzone tedesca, tradotta in innumerevoli lingue e divenuta famosa in tutto il mondo durante la seconda guerra mondiale.