Integra nella salute - Cruciverba

I prerequisiti della salute sono quelle condizioni e risorse iniziali che devono necessariamente esistere per permettere di agire sui determinanti della salute. Infatti, così come stabilito nella carta di Ottawa per la promozione della salute del 1986, il progresso nell'ambito della salute non può prescindere dalla presenza di questi prerequisiti.

Geografia

San'a , capitale dello Yemen

, capitale dello Yemen Sana , comune della Francia nel dipartimento dell'Alta Garonna

, comune della Francia nel dipartimento dell'Alta Garonna Sana , comune del Mali nel circondario di Macina

, comune del Mali nel circondario di Macina Sana , città nel distretto di Trashigang nel Bhutan orientale.

, città nel distretto di Trashigang nel Bhutan orientale. Sana, fiume della Bosnia ed Erzegovina

Altro