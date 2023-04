Inizio di ouverture - Cruciverba

Ouverture (in italiano "apertura", raramente italianizzato in "overtura") è un brano orchestrale che si esegue a sipario chiuso prima dell'inizio di un'opera lirica. È frequentemente inserita all'inizio di una grande composizione musicale di genere drammatico, anche se in origine era usata come pezzo introduttivo delle suite.

Sigle

Oculi uterque – entrambi gli occhi nell'esame dell'acutezza visiva

Codici

OU – codice vettore xIATA di Croatia Airlines

OU – codice ISO 3166-2:BJ di Ouémé (Benin)

OU – codice ISO 3166-2:LA di Oudomxai (Laos)

Zoologia

Ou (ou) – nome comune di Psittirostra psittacea, specie di uccello delle Hawaii, appartenente alla tribù dei Drepanidini

Altro