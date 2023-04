Dà inizio all offensiva - Cruciverba

L'offensiva delle Ardenne (in tedesco Ardennenoffensive, in inglese Battle of the Bulge) fu l'ultima grande offensiva strategica tedesca sul fronte occidentale durante la seconda guerra mondiale. Il nome in codice assegnato dalla Wehrmacht era originariamente "operazione Wacht am Rhein" (guardia al Reno), ideato per nascondere la natura offensiva dell'operazione. Successivamente, nel ...

Attacco – in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata

– in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata Attacco – negli scacchi, apertura di carattere offensivo o manovra con cui si cerca di ottenere una posizione vincente

– negli scacchi, apertura di carattere offensivo o manovra con cui si cerca di ottenere una posizione vincente Attacco sillabico – in fonologia, parte di una sillaba che precede il nucleo

– in fonologia, parte di una sillaba che precede il nucleo Attacco (o raccordo ) – tecnica cinematografica

(o ) – tecnica cinematografica Attacco a tre punti – in meccanica applicata, congegno usato su un trattore agricolo per l'aggancio e l'utilizzo di attrezzi e/o macchine operatrici

– in meccanica applicata, congegno usato su un trattore agricolo per l'aggancio e l'utilizzo di attrezzi e/o macchine operatrici Attacco – componente degli sci

Altri progetti