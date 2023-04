L ingiallimento dovuto a disfunzioni epatiche - Cruciverba

Il cilazapril è un principio attivo impiegato per curare l'ipertensione e l'insufficienza cardiaca (incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguata all'organismo). Cilazapril è un inibitore dell'enzima convertitore dell'angiotensina, ossia blocca l'azione dell'enzima ACE, che è responsabile della conversione di angiotensina I in angiotensina II. L'angiotensina II è un potente vasocostrittore (una sostanza che restringe il diametro dei vasi sanguigni). Inibendo la ...

Si definisce ittero la colorazione giallastra della pelle, delle sclere e delle mucose causata dall'eccessivo innalzamento dei livelli di bilirubina nel sangue. Affinché l'ittero sia visibile il livello di bilirubina deve superare 2,5 mg/dL. Un ittero lieve (sub-ittero), osservabile esaminando le sclere alla luce naturale, è di solito evidenziabile quando i valori della bilirubina sierica sono compresi tra 1,5 - 2,5 mg/dL. L'ittero è una condizione parafisiologica nel neonato, mentre è frequentemente segno di patologia nell'adulto.