Fiume svizzero lungo poco meno di 300 km - Cruciverba

Il Reno (in tedesco Rhein; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin; in olandese Rijn), con 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco ...

L'Aar (o Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno.