La fine del consenso - Cruciverba

Sigle

Chemins de fer de la Suisse Occidentale – società ferroviaria svizzera

Solidaridad Obrera – sindacato spagnolo

Codici

SO – codice vettore IATA di Sosoliso Airlines e Superior Aviation

SO – codice ISO 3166-2:MD del distretto di Soroca (Moldavia)

Chimica

SO x – abbreviazione convenzionale per gli ossidi di zolfo (diossido e triossido)

Informatica

.so – dominio di primo livello della Somalia

Matematica

SO(n) rappresenta il gruppo ortogonale speciale di ordine n.

Mitologia

So – divinità africana, personificazione del fulmine

Musica

So – album discografico di Peter Gabriel del 1986

Persone

So Hyok-chol (1982) – calciatore nordcoreano

Popoli

Sao detta anche So – antica cultura e popolazione africana esistenti tra il VI ed il XV secolo nelle odierne Nigeria e Camerun

Sport

SO – nelle statistiche dell'hockey su ghiaccio, shutout

Targhe automobilistiche

SO – targa automobilistica del circondario di Soest (Germania)

Altro

So – romanizzazione dei kana giapponesi '' e ''

