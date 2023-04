Ferrovie dello Stato - Cruciverba

Le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (abbreviato FS), fino al 21 giugno 2011 Ferrovie dello Stato, sono una società pubblica italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci, il tutto gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail. La società, che assume la veste di holding, è un'impresa pubblica in forma di società per azioni, qualificabile quale organismo di ...

Sigle

Ferrocarril de Sóller – ferrovie di Maiorca (Spagna)

– ferrovie di Maiorca (Spagna) Ferrovie dello Stato Italiane – società ferroviaria italiana

– società ferroviaria italiana File system

Força Sindical – sindacato brasiliano

– sindacato brasiliano Compagnie Franco-Suisse – società ferroviaria svizzera

– società ferroviaria svizzera Franziskanische Studien

Codici

FS – codice vettore IATA di Servicios de Transportes Aéreos Fueguinos

FS – codice FIPS 10-4 dei Territori francesi meridionali

FS – Codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Flores (Uruguay)

FS – Codice ISO 3166-2:ZA di Free State (Sudafrica)

Mineralogia

Fs – abbreviazione di ferrosilite

Musica

FS – album dei New Trolls del 1981

Sport

FS – abbreviazione di free safety, ruolo del football americano

Altro

fs – simbolo del femtosecondo

fS – simbolo del femtosiemens

FS – fondo specchio, in numismatica, riferito allo stato di conservazione

FS – targa automobilistica del Circondario di Freising (Germania)