Errori, sviste - Cruciverba

Il bug (pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bg/; in italiano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'bag/), in italiano anche baco, nell'ambito della programmazione informatica, è un'anomalia che porta al malfunzionamento di un software, per esempio producendo un risultato inatteso o errato, tipicamente dovuto a un errore nella scrittura ...

Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia (Vasto, 2 agosto 1978), è un comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista, youtuber e cantante italiano.