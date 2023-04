Due quinti di torta - Cruciverba

Una frazione (dal latino fractus, spezzato, infranto), secondo la definizione classica propria dell'aritmetica, è un modo per esprimere una quantità basandosi sulla divisione di un oggetto in un certo numero di parti della stessa dimensione. Ad esempio, se si taglia una torta in quattro fette uguali, ciascuna di esse è detta un quarto di torta (rappresentata con 1/ 4 ); due quarti è mezza torta, e otto quarti formano due torte.

Codici

to – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tongana

TO – codice FIPS 10-4 del Togo

TO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tonga

TO – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Tocantins (Brasile)

TO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Toledo (Spagna)

TO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Tougué (Guinea)

TO – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Totonicapán (Guatemala)

TO – codice ISO 3166-2:GW della regione di Tombali (Guinea-Bissau)

TO – codice ISO 3166-2:HU della provincia di Tolna (Ungheria)

TO – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Torino (Italia)

TO – codice ISO 3166-2:SO del Tug Dair (Somalia)

TO – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Tashkent (Uzbekistan)

Geografia

Tô – distretto della provincia di Sissili (Burkina Faso)

Informatica

.to – dominio di primo livello di Tonga

Persone

Kenneth To – nuotatore hongkonghese

Altro

TO – targa automobilistica di Torgau-Oschatz (Germania)

TO – targa automobilistica del distretto di Topolcany (Slovacchia)

TO – targa automobilistica di Torino (Italia)

TO-(seguito da un numero) – contenitore (package) per componenti elettronici, definito dallo standard JEDEC

To – kana giapponese

