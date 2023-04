Il dominio esercitato dai militari - Cruciverba

Per talassocrazia (dal greco aassata, composto di assa, "mare", e t, "potere") si intende il dominio militare e commerciale, esercitato da una determinata entità politica, di uno spazio marittimo e dei territori in esso contenuti o che su di esso si affacciano.

Stratocrazia o governo militare indica una forma di governo in cui il potere è detenuto dalla classe militare. Il concetto generale di "stratocrazia" non deve essere confuso con quello di dittatura militare, la cui portata semantica è più ristretta. Del resto quando si parla di stratocrazia si fa riferimento ad uno stato democratico, governato dal potere militare, a differenza di una dittatura totalitaria, come lo è stata quella stalinista dell'ex URSS negli anni 1927-1953.