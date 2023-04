Il dittongo in bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Il dittongo in bianco Memo Dittongo (Milano, 1937 – Milano, giugno 1992) è stato un attore italiano, spesso accreditato come Memmo Dittongo. Sigle Influenza aviaria

Information architecture – architettura dell'informazione

– architettura dell'informazione Inseminazione artificiale

Instrumentation amplifier – amplificatore da strumentazione

– amplificatore da strumentazione Intelligenza artificiale

Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)

architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64) Internet Archive Astronomia Ia – tipo di supernova Codici IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways

ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua

IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti) Zoologia Ia – genere di pipistrelli vespertilionidi Altro IA – Istituto Sperimentale di Acustica "Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

