Il re del pollaio - Cruciverba

Biologia

Gallo – maschio della specie Gallus gallus domesticus

Geografia

Gallo – frazione di Alba in provincia di Cuneo

– frazione di Alba in provincia di Cuneo Gallo – l'unica frazione di Comiziano nella città metropolitana di Napoli

– l'unica frazione di Comiziano nella città metropolitana di Napoli Gallo – frazione di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo

– frazione di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo Gallo – frazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara

– frazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara Gallo – frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila

– frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila Gallo Matese – comune italiano della provincia di Caserta

– comune italiano della provincia di Caserta Gallo – una delle contrade soppresse di Siena

– una delle contrade soppresse di Siena Monte Gallo – colle situato nel comune di Galzignano Terme

– colle situato nel comune di Galzignano Terme Gällö – località svedese

Linguistica

Gallico (a volte "gallo") – lingua celtica estinta parlata nelle Gallie

(a volte "gallo") – lingua celtica estinta parlata nelle Gallie Gallo – lingua romanza parlata in Bretagna (Francia)

Onomastica

Gallo – nome proprio di persona maschile

– nome proprio di persona maschile Gallo – cognome di lingua italiana

Persone

Gallo – vescovo e cardinale francese

Altro

Gallo – figura araldica

– figura araldica Gallo – sacerdote castrato della dea Cibele

– sacerdote castrato della dea Cibele Gallo – segno dello zodiaco cinese

– segno dello zodiaco cinese Gallo – costellazione obsoleta

– costellazione obsoleta Pesi gallo – categoria del pugilato

– categoria del pugilato Gallo Record Company – etichetta discografica sudafricana

– etichetta discografica sudafricana Gallo – azienda italiana specializzata nella produzione di biancheria intima

