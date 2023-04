Dare un immobile per un certo tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare un immobile per un certo tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LOCALE

Significato/Curiosita : Dare un immobile per un certo tempo Il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione degli eventi e del rapporto fra essi (per cui avvengono prima, dopo o durante altri eventi). Da un punto di vista scientifico è una grandezza fisica fondamentale. Stanza – nell'architettura, ambiente interno di un edificio

– nell'architettura, ambiente interno di un edificio Pubblico esercizio – nella normativa italiana, locale di libero accesso in cui si svolge un'attività di servizi al pubblico Locale di pubblico spettacolo – tipo di pubblico esercizio caratterizzato prevalentemente dall'attività di spettacolo

– nella normativa italiana, locale di libero accesso in cui si svolge un'attività di servizi al pubblico Treno locale – treno che serve il traffico locale

– treno che serve il traffico locale Ente locale – ente pubblico la cui competenza è ristretta a una determinata area territoriale

– ente pubblico la cui competenza è ristretta a una determinata area territoriale Locale - in informatica, insieme di parametri che definisce la lingua e la regione dell'utente

- in informatica, insieme di parametri che definisce la lingua e la regione dell'utente Vano catastale – nel diritto tributario

– nel diritto tributario Locale – organo gestionale territoriale della 'ndrangheta (es. Locale di Cirò, Locale di Corigliano) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «locale» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Dare un immobile per un certo tempo : dare; immobile; certo; tempo; Scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere Andare a sbattere Si gira per dare gas Affondare, colare a picco Andare a genio immobile per pigrizia Un vincolo sull immobile Un vincolo sull immobile L immobile capitano della Lazio Donna che possiede un bene immobile Lucertola notturna Lucertolone che vive in Africa e in Asia Ricresce alle lucertole Lucertolone verde Grosse lucertole color verde Riparazione alle ingiurie del tempo Limite di tempo convenuto La scienza di chi prevede il tempo Uno ostinatamente attaccato al tempo che fu Brevi periodi di tempo Cerca altre Definizioni