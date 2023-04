Costume da spiaggia - Cruciverba

Il costume da bagno è un particolare capo d'abbigliamento, solitamente indossato per nuotare o per praticare degli sport acquatici come il surf, pallanuoto, nuoto sincronizzato, sci d'acqua, kitesurfing. In commercio ne esistono numerosi modelli che differiscono anche in base al sesso e all'età della persona che li indossa. Anche chiamato vestiario acquatico.

Pinerolo (Pinareul in piemontese, Pinairòl in occitano, Pignerol in francese) è un comune italiano di 35 328 abitanti nella città metropolitana di Torino in Piemonte.