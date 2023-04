Lo costruiscono insetti simili alle api - Cruciverba

L'apicoltura (o apicultura) è l'allevamento di api allo scopo di sfruttare i prodotti dell'alveare dove per tale si intenda un'arnia popolata da una famiglia di api. Le arnie "razionali" sono quindi le strutture modulari strutturate con favi mobili dove l'apicoltore ricovera le api. Le arnie più primitive non avevano favi mobili ed erano dette bugno o "bugno villico". Malgrado le specie di api siano diverse, per la sua produttività ha netta predominanza l'Apis ...

Nido di vespe è un film del 2002, diretto da Florent Emilio Siri. La trama prende spunto dal film Distretto 13: le brigate della morte di John Carpenter.