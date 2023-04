Cosi è un teatro quando ha tutti i posti occupati - Cruciverba

Il Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, semplicemente noto come Teatro alla Scala, colloquialmente chiamato la Scala, è il principale teatro d'opera di Milano. Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 245 anni i principali artisti nel campo internazionale dell'opera, del balletto e della musica classica.

Tutto esaurito è un programma radiofonico italiano in onda dal lunedì al sabato su Radio 105 dalle 7:00 alle 10:00, preceduto dalle 6:00 alle 7:00 da un segmento definito "Avanti! Avanti! C'è posto!" contenente i messaggi in segreteria lasciati dagli ascoltatori in riferimento agli argomenti discussi nella puntata della mattina precedente. Il programma, definito morning show, ha un accento di carattere prevalentemente comico-umoristico, ma non di rado si toccano argomenti di cronaca e attualità.