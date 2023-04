La cantante di Lasciala andare - Cruciverba

Lasciala andare è una canzone scritta da Gaudi, Irene Grandi e Riccardo Cavalieri per l'album del 2005 della Grandi Indelebile, pubblicata come singolo lo stesso anno. Brano incluso anche nel doppio album "Irene Grandi - Hits" (Atlantic 2007) e in Grandissimo del 2019. Canzone portata al successo anche nella penisola Ellenica dalla cantante Eleonora Zouganeli, intitolando Lasciala andare, Fevgo Già Mena Mia Fora per il mercato Greco.

Irene Grandi (Firenze, 6 dicembre 1969) è una cantautrice italiana.