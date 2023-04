Campo per le corse dei cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo per le corse dei cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TROTTER

Significato/Curiosita : Campo per le corse dei cavalli Con il termine ippica si indicano le discipline dell'equitazione sportiva dove il cavallo corre su pista accompagnato (ippodromo). Laura Trotter (Cles, 9 giugno 1950) è un'attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Campo per le corse dei cavalli : campo; corse; cavalli; Quello sacro emerge nel suo campo La regione di campobasso Si gioca con le mazze su un campo ridotto Un campo d atterraggio molto limitato I migliori sul campo di battaglia Le corse con i navigatori Indica il traguardo delle corse atletiche Il Leonardo interprete di tanti film di Scorsese Il Leonardo di tanti film di Scorsese La leggera include corse e salti Sontuosa carrozza trainata da cavalli cavalli Vapore cavalli dalla coda nera La mosca di stalla nota anche come mosca cavallina Chioma in comune fra leoni e cavalli