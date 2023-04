In botanica, un tipo di calice del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In botanica, un tipo di calice del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DIALISEPALO

Sono considerate piante infestanti e ne esistono più di trenta specie in tutto il mondo. Hanno una apparenza molto ordinaria e pur essendo molto diffuse, passano frequentemente inosservate. Quasi nessun erbivoro le cerca e non ospitano molti insetti. Molte si sono ... In botanica, il termine sepalo indica una foglia modificata che fa parte del calice. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

In botanica, il termine sepalo indica una foglia modificata che fa parte del calice.