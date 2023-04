No a Bonn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: No a Bonn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEIN

Significato/Curiosita : No a Bonn Bonnie Francesca Wright (Londra, 17 febbraio 1991) è un'attrice, modella e regista britannica, nota soprattutto per aver interpretato Ginny Weasley nella saga Harry Potter. Nein, conosciuto anche come Nain o Naim, è un villaggio arabo situato in Israele. Si trova in Galilea, nel Distretto Settentrionale, nel Sottodistretto di Jezreel, a circa 14 Km da Nazareth e a breve distanza dal Monte Tabor. Dipende dal Consiglio regionale di Bustan al-Marj. Secondo il censimento del 2017, Nein ha 1814 abitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

