Azienda di scarpe anche nota come Onitsuka Tiger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda di scarpe anche nota come Onitsuka Tiger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASICS

Significato/Curiosita : Azienda di scarpe anche nota come Onitsuka Tiger ASICS ( Ashikkusu), nota anche come Onitsuka Tiger, è un'azienda giapponese di articoli sportivi nata nel 1949. Produce calzature soprattutto da corsa ma anche da pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, tennis, arti marziali, cricket, golf, wrestling, atletica leggera, cross-training, e molte altre discipline sportive. Il nome della società è l'acronimo della frase latina "Anima Sana In Corpore ... ASICS ( Ashikkusu), nota anche come Onitsuka Tiger, è un'azienda giapponese di articoli sportivi nata nel 1949. Produce calzature soprattutto da corsa ma anche da pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, tennis, arti marziali, cricket, golf, wrestling, atletica leggera, cross-training, e molte altre discipline sportive. Il nome della società è l'acronimo della frase latina "Anima Sana In Corpore Sano", variante della locuzione latina "Mens sana in corpore sano". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Azienda di scarpe anche nota come Onitsuka Tiger : azienda; scarpe; anche; nota; come; onitsuka; tiger; Fu un azienda francese del settore petrolifero Un compenso accessorio per dirigenti d azienda Un azienda di telefonia cellulare L azienda li riduce limitando le spese Il nome dell azienda Mettersi le scarpe Tessuto per scarpe leggere scarpette basse da danzatrici Le scarpe meno care Fabbrica e ripara scarpe In enigmistica c è anche la mnemonica anche i più distinti si mettono... in coda _ Bianchetti ne Il Signore degli Anelli è Galadriel Alcuni lo espongono anche se... modesto Le Parole Crociate tutte bianche In Toscana, nota bibita… “on la annuccia orta”! La nota D Amnico della televisione La Lili d una nota canzone La nota... che agisce La sesta nota I network del web come Snapchat e Instagram ing Animali come il macaco Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte Moralistico e patetico, come lo stile dell autore di Cuore Un insetto che salta come il grillo Lo sport di tiger Woods Il gioco di tiger Woods Cerca altre Definizioni