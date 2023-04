L aviatore francese che fu il primo trasvolatore del Mediterraneo - Cruciverba

Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, noto anche con lo pseudonimo di Tonio (Lione, 29 giugno 1900 – Isola di Riou, 31 luglio 1944), è stato uno scrittore, aviatore e militare francese.

L'Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[l~ gas]), è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, tenendosi da metà maggio all'inizio di giugno a Parigi in Francia.