In auto e in carrozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In auto e in carrozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : In auto e in carrozza Con carrozza si intende genericamente quel mezzo di trasporto a trazione animale, destinato esclusivamente al trasporto di persone, più diffuso fino alla fine del XIX secolo, ovvero fino all'avvento delle automobili. La sua controparte destinata al trasporto di merci è il carro. Sigle Africa orientale

Avanguardia Operaia – partito politico italiano

– partito politico italiano Australian Open – torneo di tennis del grande slam

– torneo di tennis del grande slam Azienda Ospedaliera

Adults Only - classificazione della ESRB per giochi vietati ai minori di 18 anni Codici AO – Codice vettore IATA della russa Avia Nova dal 2009 (della australiana Australian Airlines fino al 2007)

AO – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Angola

AO – Codice ISO 3166-2:IT della Valle d'Aosta (Italia)

AO _ Ambient Occlusion Informatica .ao – dominio di primo livello dell'Angola Meteorologia Arctic Oscillation – fenomeno meteorologico correlato al Vortice polare Altro Ao – Divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms

– Divinità immaginaria dell'ambientazione Ao – un personaggio dell'anime e manga Naruto

– un personaggio dell'anime e manga AO – hull classification symbol di OILER – nave ausiliaria

– nave ausiliaria AO – targa automobilistica di Aosta (Italia)

Ao – simbolo chimico dell'Ausonio Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ao» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In auto e in carrozza : auto; carrozza; Il Celso autore latino del trattato De Medicina Francesco, il noto sociologo autore del libro Gli invidiosi automotrici d altri tempi Principio di autorità Tipo di carrozzeria per auto Le aste della carrozza Sontuosa carrozza trainata da cavalli La sua carrozza si trasformava in zucca La carrozza in testa al treno Cerca l essenza in questa frase: avrai una carrozza Cerca altre Definizioni