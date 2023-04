Un arcipelago dell oceano Indiano - Cruciverba

L'Oceano Indiano è un oceano della Terra, il meno esteso sia per superficie che per volume tra i tre oceani del pianeta. La sua importanza come rotta di transito tra Asia, Africa e Europa lo ha reso sede di numerosi conflitti e, a causa della sua grandezza, nessuna singola nazione lo ha dominato fino all'inizio del XVIII secolo, quando la Gran Bretagna riuscì a controllare per diverso tempo gran parte delle terre che lo circondano.

Le Isole Mascarene o Mascaregne (in francese Îles Mascareignes, in portoghese Ilhas Mascarenhas, in spagnolo Islas Mascareñas) sono un arcipelago dell'Oceano Indiano situato al largo del Madagascar. Prendono il nome dal navigatore portoghese Pedro Mascarenhas che per primo scoprì l'Isola della Riunione nel 1513.