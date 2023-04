L arbusto spinoso con le more - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arbusto spinoso con le more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROVO

Significato/Curiosita : L arbusto spinoso con le more Il rovo comune (Rubus fruticosus L., 1753 ) è una pianta arbustiva caducifoglie della famiglia delle Rosacee originaria dell'Eurasia. I suoi frutti sono chiamati comunemente more. Uccelli di rovo (The Thorn Birds) è una miniserie televisiva del 1983 diretta da Daryl Duke. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Colleen McCullough nel 1977, è interpretata da Richard Chamberlain e Rachel Ward. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

