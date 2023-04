Antica città della Siria - Cruciverba

La Siria (in arabo: , Suriya) ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo: , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Vicino Oriente, in Asia occidentale, vasto 185180 km² e con 18 529 787 abitanti. La capitale è Damasco.

Ugarit fu un'antica città portuale del Vicino Oriente, attuale Ras Shamra ( in arabo, o promontorio del finocchio), pochi chilometri a nord della città moderna di Latakia in Siria.