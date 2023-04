Animali come il macaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali come il macaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIMMIE

Significato/Curiosita : Animali come il macaco Macaca (Lacépède, 1799) è un genere di primati della famiglia Cercopithecidae. Simiiformes è un infraordine di Primati del sottordine degli Haplorrhini i cui componenti vengono indicati comunemente come scimmie e a cui appartiene anche l'essere umano moderno. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Animali come il macaco : animali; come; macaco; Paura patologica degli animali animali che riescono a fiutare piccolissime particelle che emanano odore Vi si ammirano, dall auto, gli animali in libertà Il re degli animali Quale fra queste coppie di animali appare nel dipinto Guernica di Picasso Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte Moralistico e patetico, come lo stile dell autore di Cuore Un insetto che salta come il grillo Salta come il grillo Un asse come il cardine Animale come il macaco