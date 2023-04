Aggiunta di un fonema in fine di parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiunta di un fonema in fine di parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPITESI

Significato/Curiosita : Aggiunta di un fonema in fine di parola L'afasia (dal greco antico fasa, aphasía, «non parola») è la perdita della capacità di comporre e comprendere il linguaggio, dovuta a lesioni alle aree del cervello deputate alla sua elaborazione. Non rientrano nelle afasie quindi i disturbi del linguaggio causati da deficit sensoriali primari, da deficit intellettivi, da disturbi psichiatrici o da debolezza dell'apparato muscolo-scheletrico. L'epìtesi, dal greco epíthesis, "il porre (thésis) sopra (epí)", "sovrapposizione", è un fenomeno di fonetica storica che consiste nell'aggiunta di un suono o di una sillaba non etimologica alla fine di una parola. È anche detta paragòge. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 aprile 2023

