I 200 sono gialli - Cruciverba

Il movimento dei gilet gialli o giubbotti gialli (in francese: mouvement des gilets jaunes, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[muvm~ de il on]) è un movimento spontaneo di protesta nato sui social network nel novembre del 2018 che ha provocato scontri in Francia e con diverse manifestazioni pacifiche in altre ...

L'euro (simbolo: €, codice ISO 4217: EUR; AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'uro/; plurale invariabile oppure, meno comunemente, "euri") è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 20 dei 27 Stati membri dell'Unione aderenti all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM). La moneta è suddivisa in 100 centesimi.