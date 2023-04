Voce che imita il verso di un felino domestico - Cruciverba

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana.

I hmong, anche conosciuti come miao (in pinyin: miáo; in vietnamita: mèo o h'mông; in tailandese: (maew) o (mong); in birmano: mun lu-myo), in cinese , sono un gruppo etnico asiatico che vive principalmente nelle regioni montane della Cina del sud (in particolare nella provincia del Guizhou) e nelle regioni del sudest asiatico (Vietnam, Laos, Birmania e Thailandia del Nord).