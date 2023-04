Le vocali degli accenti! - Cruciverba

In linguistica, l'accento di parola è un tratto prosodico (soprasegmentale), che permette – nella realizzazione fonetica di una parola – la messa in rilievo di una delle sillabe che la compongono. La messa in rilievo può essere realizzata attraverso il rafforzamento dell'intensità ("accento dinamico o espiratorio") o con un aumento dell'altezza della voce ("accento musicale").

Sigle

Associazione elettrotecnica italiana

Alleanza evangelica italiana

AEI Perego – è una industria di campane

– è una industria di campane Associated Electrical Industries

Automatisme et electricité industrielle

Geologia